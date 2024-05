Marcos Mion visita abrigo para pessoas com autismo no RS: ‘Urgência de vir até aqui’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 12:50 Para compartilhar:

O apresentador Marcos Mion chegou ontem ao Rio Grande do Sul e visitou um abrigo direcionado as famílias atípicas. O “Encontro com Patrícia Poeta” desta quarta, 15, mostrou como foi a visita do global a um abrigo que acolhe pessoas autistas.

“Senti que já tinha feito tudo que eu podia fazer à distância, mas minha empatia e a minha compaixão por ser um pai atípico, pai de um jovem autista, me deu uma urgência, eu estava há dias com essa urgência dentro de mim, de vir até aqui pra olhar nos olhos dessas mães e dar as mãos pra elas. Dar alento, acalanto. Eu as enxergo, eu sei o que elas passam. Se essa tragédia é difícil pra todo mundo, pros autistas é mais”, disse o apresentador.

“A gente precisa ter o mínimo de felicidade, de um sorriso no rosto, pra ter esperança. E eu gosto de falar que eu trabalho no ramo da esperança. Se a gente não sente esperança, a gente não acredita que amanhã vai ser um dia melhor”, completou.

O apresentador Marcos Mion conheceu algumas pessoas com autismo que estão em abrigos junto das famílias no RS. #Encontro pic.twitter.com/A94vD1nR6x — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 15, 2024