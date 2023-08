Marcos Mion posa de sunga e brinca com idade: ’44 anos assim?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 11:53 Compartilhe

Curtindo alguns dias de folga em Gênova, na Itália, o apresentador Marcos Mion posou de sunga e brincou com a sua forma física na atual idade.

No Instagram, o comandante do programa ‘Caldeirão’ publicou uma foto em que aparece só de sunga em um barco. Na legenda da publicação, Mion brincou com sua própria idade e porte físico. “44 anos assim?? Quem eu penso que sou?”, questionou o apresentador.

“Nas férias que o boi engorda! Quatro dias já sem treinar e como me disse uma vez Eduardo Correa: ‘Você não cresce porque treina demais e faz dieta demais’!”, acrescentou o apresentador.

