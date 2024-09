Marcos Mion leva filha para intercâmbio em Nova York

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 9:14 Para compartilhar:

Marcos Mion, 45 anos, está em Nova York (EUA) desde quarta-feira, 4. A viagem foi feita para deixar a filha Donatella, de 16 anos, na escola em que fará intercâmbio, pelo período de um ano. “Ela quer isso há muito tempo. Chegou uma hora em que não dava mais para segurar, [ela] tem que voar com as próprias asas”, explica em seus stories do Instagram.

Ele completa que Donatella vai estudar e morar dentro do colégio, e que ambos foram visitar o local na quarta-feira. “Estou muito orgulhoso dela”, diz o apresentador do Caldeirão, atração dos sábados na Rede Globo.

“Estamos em uma viagem de despedida”, brinca também, referindo-se ao fato de que já comprou sua volta para o Brasil. Mion é casado com Suzana Gullo desde 2005. Os dois são pais de Romeo, de 19 anos de idade, Donatella, de 16, e Stefano, de 14.