Marcos Mion homenageia o primogênito, Romeo, pelo aniversário de 18 anos: ‘Meu anjo’

Marcos Mion, 44 anos, prestou uma linda homenagem ao seu primogênito, Romeo, que completa 18 anos nesta sexta-feira (23).

O apresentador compartilhou com seus fãs no Instagram um compilado de registros do filho, entre fotos e vídeos, com imagens desde a infância até os dias atuais.

“18 ANOS DO ROMEO! Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Meu primogênito se torna maior de idade. Em que momento o tempo correu tanto sem me avisar??”, iniciou ele na legenda da publicação.

Mion declarou que o jovem, que é autista, é o seu grande presente e amor maior.

“Obrigado Romeo, meu filho, meu anjo, meu grande amor: você é o núcleo central de toda nossa família!”, derreteu-se ele.

Confira a publicação de Marcos Mion no Instagram:

