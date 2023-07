Marcos Mion está confirmado para o evento que abre a Black Friday 2023 do Mercado Livre

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 26/07/2023 - 16:02 Compartilhe

O Mercado Livre, e-commerce líder da América Latina, já se prepara para a Black Friday de 2023. Com as participações do influenciador e jurado do Shark Tank Joel Jota, e do apresentador Marcos Mion, a empresa utilizará o Mercado Livre Experience para iniciar a preparação dos pequenos e médios empreendedores para a data que mais movimenta o varejo brasileiro. O evento acontece nos dias 30 e 31 de agosto, no Expo Transamérica, e espera reunir mais de 14 mil pessoas em São Paulo.

Joel Jota é influenciador com mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, será o jurado fixo na oitava temporada do programa Shark Tank Brasil e tem o empreendedorismo como uma de suas principais pautas. Ele será o principal nome do primeiro dia de evento, no qual vai dividir experiências com os vendedores e abordar a importância da persistência para garantir uma performance de sucesso.

No segundo dia, o Marcos Mion subirá ao palco principal para fechar o evento. O apresentador e embaixador do Mercado Livre irá trazer novidades da marca para alavancar as vendas dos vendedores durante a Black Friday, além de abordar a importância das boas parcerias para consolidar trajetórias de sucesso.

O evento está sendo produzido pelas agências do grupo UMAUMA, sendo elas a Fishfire e a Cigarra.

Programa para Vendedores

De acordo com Julia Rueff, vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre, o evento é um momento importante para ampliar a aproximação com os vendedores e estimular o uso das ferramentas dentro do ecossistema, com o objetivo de impulsionar os seus negócios. “Com o Mercado Livre Experience, começamos a nos preparar junto com nossos vendedores para o maior evento do comércio eletrônico, que é a Black Friday, um período que exige uma estratégia robusta tanto nossa quanto dos vendedores”, afirma.

O evento reforça ainda a estratégia da empresa de fomento ao empreendedorismo e democratização do acesso ao comércio. Atualmente, o Mercado Livre tem mais de 3,5 milhões de vendedores na plataforma. Desde a pandemia, mais de 220 mil vendedores foram formalizados a partir de ferramentas que facilitam o caminho para aqueles que crescem e precisam se formalizar, de acordo com o que determina a legislação brasileira.

Conteúdo desenvolvido para os vendedores de todos os tamanhos e segmentos

O evento terá mais de 80 palestras e mais de 100 parceiros e patrocinadores, para apresentar tendências, contribuir para estimular o crescimento e sucesso de pequenos e médios vendedores de todos os tamanhos e segmentos, além de promover networking entre os participantes. Todo conteúdo do evento, que prepara o vendedor para otimizar ganhos e ter mais eficiência em sua operação no marketplace, segue as quatro jornadas principais, em linha com o Programa de Vendedores da empresa: “Você Chegou”, “Você Vendeu”, “Você Cresceu” e “Você Venceu”.

Os ingressos para participar do Mercado Livre Experience estão disponíveis pelo site: https://mercadolivreexperience.com.br/

