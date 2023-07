Marcos Mion e família realizam batismo no Rio Jordão: ‘Renovação’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 20:45 Compartilhe

O apresentador Marcos Mion fez a renovação do batismo nas águas do Rio Jordão, em Israel, juntamente com a sua família.

O momento do ato religioso foi registrado e compartilhado por sua esposa, Suzana Gullo, no Instagram, nesta sexta-feira (07).

“Renovação do Batismo nas águas do Rio Jordão. Foi lindo, foi muito emocionante, ainda mais porque não havíamos programado de ter um padre, e a providência Divina foi perfeita!”, escreveu ela na legenda da publicação.

O primogênito do casal, Romeo, que tem transtorno do espectro autista, não viajou com a família e ficou no Brasil.

“Romeo também renovou pelo Facetime, que benção!!!! Estamos renovados pelo Espírito Santo! Amém”.

O casal passou uns dias de férias em Israel com os filhos Donatella e Stefano.

Recentemente, Marcos Mion explicou por que motivo o filho mais velho, que não participa da viagem anual da família.

“Tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz inesperado, que tira os pés dele do chão, da segurança, gera pânico, gera stress, desespero, gera crise”, disse o apresentador em um longo relato publicado em vídeo em seu Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SUZANA GULLO MION (@suzanagullo)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias