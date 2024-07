Marcos Mion divulga fake news sobre salários de atletas olímpicos; web reage e apresentador se defende de críticas ao governo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 18:57 Para compartilhar:

O apresentador Marcos Mion tomou uma invertida dos internautas após tecer críticas ao Governo Federal ao analisar o desempenho dos atletas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele fez declarações apontando suposta falta de incentivo do poder público e acabou divulgando fake news sobre salários de atletas.

Em um longo vídeo publicado no Instagram, o comandante do “Caldeirão com Mion” (TV Globo) fez um desabafo sobre as derrotas sofridas por atletas brasileiros durante as competições. Não demorou muito e ele acabou recebendo uma chuva de críticas, com internautas apontando imprecisões nos dados apresentados por ele.

Simpático ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que extinguiu o Ministério do Esporte em sua gestão, Mion teve seu passado recente trazido à tona na web.

Dentre algumas lembranças, os internautas resgataram a imagem de uma reunião realizada em 2020, quando o apresentador se encontrou com o ex-presidente para defender a causa de pessoas autistas.

Reação dos internautas A crítica de Marcos Mion não caiu bem para diversos seguidores. Na publicação, o apresentador recebeu uma enxurrada de comentários que detonaram sua posição e relembraram seu passado com Jair Bolsonaro.

No X”, antigo Twitter, internautas detonam as falas do apresentador.

“Lembrando que o Governo Bolsonaro extinguiu o Ministério do Esporte e ainda teve corte de investimento para os atletas… Esquecimento seletivo, hein?”, detonou um internauta. “Pare de passar vergonha, cara! O seu ‘minto’ cortou o bolsa atleta e extinguiu o Ministério dos Esportes. O Lula agora retornou o benefício!”, disparou outra usuária do microblog. “Marcos Mion tem 22 milhões de seguidores. Mas usa um site caça clique pra ‘pesquisar’ e opinar sobre a média salarial de atletas olímpicos. É burrice, mau-caratismo ou ambos somados?”, observou mais um. “O apresentador da Globo, Marcos Mion, colocando a culpa no Lula. Como sempre, bolsominion não procurar se informar”, criticou outro.

No vídeo produzido por Mion, ele aparece lamentando as derrotas dos atletas em Paris e apresenta dados de fonte duvidosa.

“Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor. Cabeça erguida!”, começou ele.

“Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte, não vocês”, continuou o apresentador, que usou dados de um site não confiável para falar sobre a bolsa dos atletas brasileiros.

“A média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$ 2.000 por mês, no site salario.com. Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso, pra mim, é surreal, mostra o tamanho do coração do povo brasileiro. Mostra que a gente tem muita garra”, disparou ele, que citou as medalhas conquistadas por Isaquias Queiroz e Rayssa Leal como a prova do potencial do Brasil nos jogos.

Após críticas, Mion voltou às redes sociais para se justificar. Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, ele disse que não se referia ao governo atual, mas sim, aos incentivos aos atletas brasileiros ao longo dos anos, independentemente do governo.

🚨 DEFINIÇÃO: Defina o Marcos Mion em uma única palavra Mion CULPOU o Governo Lula por derrotas nas olimpíadas Mion esqueceu de FALAR que foi o seu inelegível que acabou com o Ministério dos Esportes Envelheceu canalha igual o “mito” dele. pic.twitter.com/O4vlUwcU0h — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) July 31, 2024

Marcos Mion tem 22 milhões de seguidores. Mas usa um site caça clique pra “pesquisar” e opinar sobre a média salarial de atletas olímpicos. É burrice, maucaratismo ou ambos somados? pic.twitter.com/0jB7ifqZqd — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) July 30, 2024