Marcos Mion deixa contrato com Netflix para assumir sábados na Globo

Marcos Mion revelou, nesta segunda-feira (8), ter quebrado seu contrato com a Netflix para assumir oficialmente as tardes de sábado na Globo, em 2022.

O apresentador disse que “tornou-se inevitável reconsiderar alguns compromissos assumidos, pois seria humanamente impossível cumpri-los.

Mion foi oficializado recentemente à frente do “Caldeirão”, no lugar de Luciano Huck, que comanda o “Domingão”.

Leia o comunicado na íntegra.

“Existe uma única condição que imponho a mim mesmo diante de todo e qualquer projeto em que eu esteja: entrar por inteiro, de corpo e alma, com dedicação extrema. É uma característica pessoal e um dever meu com o público que me acompanha há tantos anos.

Com o convite para estar à frente das tardes de sábado da TV Globo em 2022, tornou-se inevitável reconsiderar alguns compromissos assumidos, pois seria humanamente impossível cumprir todos eles com o envolvimento, a energia e a qualidade que invisto em tudo o que faço. Além de preservar minha saúde.

Foi com essa honestidade que procurei a Netflix para revermos o que tínhamos acertado. O convite e os projetos com a Netflix pontuaram um momento importante da minha trajetória e significaram muito para mim. Porém, precisei ouvir meu coração e tomar a decisão de me entregar por completo a um sonho da vida inteira que, finalmente, está acontecendo.

À Netflix eu agradeço imensamente a parceria e a compreensão. Estendo meu agradecimento a cada um dos profissionais que conheci na Netflix, entre os melhores que já vi.”

