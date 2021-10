Marcos Mion compartilha bilhete escrito por filho e diz: ‘Isto é a minha gasolina’

O apresentador Marcos Mion, de 42 de anos, compartilhou nos seus Stories do Instagram um bilhete que seu filho mais velho deixou para quando ele retornasse para casa. Agora, com as gravações do Caldeirão da TV Globo, Mion passa muito mais tempo longe de casa.

O bilhete feito em folha sulfite preso a porta dizia “Bem vindos” e um desenho embaixo. “Estou exausto, mas cheguei em São Paulo e sabe qual é a melhor parte? Sempre que eu volto, tem um bilhete do Romeo. No desenho, eu, ele e a Su, de cabelo comprido. Não é a coisa mais linda do mundo?”, diz.

O desenho é assinado por Romeo, que foi diagnosticado dentro do espectro autista e é o mais velho dos seus três filhos: Donatella tem 13 anos e Stefano tem 11. Sobre o bilhete, Mion afirma: “Isso é a minha gasolina”.

