Marcos Mion comemora os 18 anos do filho mais velho, Romeu

Marcos Mion postou uma mensagem especial nas redes sociais celebrando o aniversário de 18 anos do seu filho mais velho, Romeu, diagnosticado com autismo. Na publicação, o apresentador mostra fotos e vídeos ao lado da família e do rapaz, fruto do seu casamento com Suzana Gullo. Eles também são pais de Stefano e Donatella.

“Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Meu primogênito se torna maior de idade. Em que momento o tempo correu tanto sem me avisar? E que bênção divina ter sido escolhido para ser pai de um ser humano tão puro, que muda a vida de absolutamente todos com quem tem contato e toca a vida de milhões através do meu megafone. Nós somos uma dupla e tanto filho. E é uma honra ser o porta-voz de tudo que você me ensina”, disse Mion.

Em sequência, ele agradece a Deus pelo “maior presente” que nunca imaginou ter. “Obrigado Romeo, meu filho, meu anjo, meu grande amor. Você é o núcleo central de toda nossa família”, afirmou.

Em outro momento, o apresentador do Caldeirão do Mion postou que Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, esteve de surpresa presente na festa de aniversário do filho. Eles cantaram juntos a música Pra quando você se lembrar de mim.

“Quando uma pessoa é impactada com amor puro, ela ativa sua própria produção de amor. Nessa noite isso aconteceu em escala e o resultado foi um monte de corações bons, do bem, unidos, formando uma muralha intransponível de amor”, finalizou Marcos Mion.

