Marcos Mion apresentará reality show na Netflix

Fora da Record, Marcos Mion já vinha tendo seu futuro especulado por diversas emissoras de televisão. Muitos achavam que ele iria para a Globo, mas para a surpresa de alguns o ex-apresentador de A Fazenda ficará encarregado de um reality show na Netflix.

Segundo o Notícias da TV, Mion ofereceu muitas ideias à plataforma de streaming, o que acabou repercutindo muito bem com a empresa que vem investindo em reality shows autorais. As informações ainda dizem que Mion deve ficar à frente do The Circle Brasil com a recém saída de Giovanna Ewbank da apresentação do programa.

Mesmo com as informações praticamente confirmadas, A Netflix não disse de quais projetos o apresentador irá participar junto à empresa.

