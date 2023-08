Marcos Leonardo volta a treinar no Santos em meio a impasse sobre negociação com a Roma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 18:18 Compartilhe

Após não participar da preparação para o duelo com Fortaleza, disputado no domingo, na Arena Castelão, onde o Santos foi goleado por 4 a 0, Marcos Leonardo voltou a treinar com o elenco santista nesta terça-feira. Ao longo da semana passada, o atacante de 20 anos não participou de nenhum treinamento, em meio a um desacordo com a diretoria. Com uma proposta da Roma em mãos, ele deseja sair já na atual janela de transferências da Europa, mas o clube do litoral paulista insiste em segurá-lo até o final do ano.

Em um movimento para amenizar a situação desconfortável criada nos últimos dias, o Santos publicou um vídeo nas redes sociais, mostrando Marcos Leonardo participando das atividades no CT Rei Pelé. “O Menino da Vila ML no treinamento”, diz a publicação da página oficial do clube na X, novo nome da rede social antes conhecida como Twitter. Com isso, o jogador deve estar à disposição para o duelo com o Grêmio, marcado paras 16 horas de domingo.

O retorno aos treinos vem após um ultimato público, embora em tom moderado, de Alexandre Gallo, que chegou ao clube na semana passada para assumir o cargo de coordenador técnico no lugar do demitido Paulo Roberto Falcão. Depois da coletiva do técnico Diego Aguirre no Castelão, no domingo, Gallo se colocou à disposição dos jornalistas para falar sobre questões internas e disse que a diretoria já considerava acionar a Justiça caso o atleta não se reapresentasse.

“Nós conversamos com o representante, com o atleta. Da nossa parte, temos uma definição. Espero muito contar com ele a partir de segunda-feira, nos treinamentos, nos trabalhos, de uma maneira efetiva. Se isso não acontecer, o Santos irá tomar suas precauções, temos um departamento jurídico bastante competente. Mas, de maneira alguma a gente que chegar em uma situação que leve para esse lado”, afirmou o dirigente na ocasião.

A derrota para o Fortaleza fez o Santos terminar o primeiro turno do Brasileirão dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos. Com apenas uma vitória nos últimos 18 jogos da temporada, na soma de todas as competições, o time alvinegro volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Grêmio na Vila Belmiro, dessa vez com os portões abertos, após a redução da punição de jogos sem torcida aplicada por confusão com o Corinthians.

Embora a janela de transferências para a chegada de jogadores já esteja fechada no Brasil, o Santos continua no mercado em busca de atletas sem clube, conforme permitido pela regulamentação. Nesta quarta-feira, o volante Tomás Rincón, ex-Sampdoria, deve ser anunciado como novo reforço.

