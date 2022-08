Marcos Leonardo vai desfalcar o Santos contra o Cuiabá

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 22:34 Compartilhe

O atacante Marcos Leonardo vai desfalcar o Santos na partida do próximo domingo, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida deste domingo, contra o São Paulo, na Vila Belmiro, e terá de cumprir suspensão automática no próximo confronto. Ele participou da jogada do gol da vitória do Peixe no clássico.

Marcos Leonardo é o artilheiro do Santos na temporada, com 16 gols, e no Campeonato Brasileiro, com oito gols marcados. Ele já tem 43 jogos em 2022.

Sem Marcos Leonardo, o técnico Lisca tem como opções Angulo, autor do gol da vitória sobre o Coritiba, e Rwan Seco, destaque do Peixe na Copa São Paulo de Juniores deste ano.

