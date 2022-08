Marcos Leonardo se emociona em campo após morte da sogra: ‘O gol foi para ela’

Responsável por evitar a derrota do Santos para o Fluminense na Vila Belmiro nesta segunda-feira, o atacante Marcos Leonardo se emocionou e chorou ao marcar o gol do empate por 2 a 2, aos 41 minutos do segundo tempo. Após o apito final, explicou que viveu dias difíceis por causa da morte de sua sogra, Kátia Quintino, a quem dedicou o gol decisivo.







“O jogo estava muito difícil. Todo mundo viu que eu me emocionei. Foi uma semana muito difícil para minha família, para a família da minha namorada, que perdeu a mãe. Foi um momento muito delicado, dormindo tarde, ninguém gosta de perder um ente querido. Minha namorada perdeu a mãe. Mãe e pai a gente só tem um. Infelizmente, aconteceu isso. O gol foi para minha sogra Kátia”, disse em coletiva de imprensa.

Em publicação nas redes sociais logo depois da partida, Thaís Quintino, a namorada do atacante, aproveitou o momento de emoção e compartilhou uma foto do companheiro, vestido com a camisa alvinegra, ao lado de Kátia. “Era a torcedora mais fiel. Saia sempre sem voz defendendo esse genro e o Santos”, escreveu.

Apesar do empate dentro de casa, o time santista foi aplaudido pela torcida, que reconheceu o esforço de Marcos Leonardo e do restante da equipe para buscar o empate depois de levar a virada. Para o jovem jogador, a qualidade do adversário, invicto há 12 partidas, dá maior valor ao resultado. Ele também aproveitou para elogiar o treinador Fernando Diniz, que comandou o Santos no ano passado.

“É muito difícil jogar contra o Fluminense, ainda mais com o Diniz que a gente já trabalhou, roda o time, é um estilo diferente. Infelizmente, a vitória não veio, mas conseguimos um empate que foi fundamental para a gente pontuar no Campeonato Brasileiro, que é uma competição muito difícil”, avaliou o Menino da Cila.

A igualdade no placar deixou o Santos em nono lugar na tabela do Brasileirão, com 27 pontos. Depois de contar com o apoio da torcida na Vila Belmiro, o time terá dois compromissos fora de casa nas duas próximas rodadas, contra Coritiba e América-MG.