Marcos Leonardo marca seu 4º gol no profissional e agradece ao elenco Atacante de 17 anos entra no final do jogo contra o Coritiba e faz gol de centroavante, tento que decretou a vitória de 2 a 0 do Peixe na Vila. Resultado rebaixou o time paranaense

Apontado como joia da categoria de base do Peixe desde cedo, Marcos Leonardo subiu na temporada 2o20 para o time profissional e não está decepcionado. O Menino da Vila marcou contra o Coritiba seu quarto gol com a camisa do Santos.

Com 17 anos, o garoto já soma 20 jogos pelo clube. O gol contra o Coritiba, no final da partida, decretou a vitória da equipe por 2 a 0. O resultado rebaixou o time paranaense e fez o Peixe voltar a reencontrar o caminho da vitória.

Após a partida, o garoto agradeceu o elenco alvinegro pelo momento que está vivendo.

“Agradecer primeiro a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Agradecer ao elenco todo, todo o grupo que está me ajudando cada dia a crescer mais, ainda mais que é meu primeiro ano no profissional, adaptação e tudo mais”, disse Marcos Leonardo ao canal Première.

O atacante também falou da importância do time em voltar a vencer. Com o triunfo, o Peixe entra para o G8 do Brasileirão, com 50 pontos (8º colocado). Nessa posição, a equipe volta a entrar no grupo que disputará a próxima Libertadores, objetivo do time nessa reta final de competição.

“A gente sabia que hoje seria um jogo difícil, um jogo pegado. Era uma vitória importante para a gente ir em busca de passo-a-passo para a Libertadores”, finalizou o atacante.

O próximo compromisso do Santos no Brasileirão ocorrerá na quarta-feira, quando o Peixe receberá o Corinthians na Vila Belmiro, às 19h. Além de ser um clássico, as duas equipes brigam diretamente por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

