Marcos Leonardo marca quatro, Brasil goleia Uruguai e é campeão do Torneio Internacional Sub-20 Atacante foi o destaque da vitória neste domingo, por 7 a 0, em Cariacia, neste domingo

Após golear Equador e Paraguai nas duas primeiras rodadas, a Seleção Brasileira atropelou o Uruguai e foi campeão do Torneio Internacional Sub-20. Neste domingo, a equipe de Ramon Menezes venceu os rivais por 7 a 0, nos estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Marcos Leonardo foi o destaque com quatro gols. Vitor Roque, Kayky e Jader completaram a goleada.





Diferente dos dois primeiros jogos, o Brasil não conseguiu marcar nos primeiros minutos de partida. A primeira chance da Seleção veio aos sete, em chute fraco de Andrey que saiu pela linha de fundo. Melhor em campo, a equipe de Ramon Menezes abriu o placar aos 28′, com gol de cabeça de Vitor Roque após escanteio.

+ Real Madrid oficializa saída de Marcelo após 15 anos



Minutos após abrir o placar, o Brasil ampliou em gol de pênalti anotado por Marcos Leonardo, em lance que também culminou na expulsão de Ignacio Rodriguez. Ainda no final do primeiro tempo, com 44′, Marcos Leonardo marcou o segundo dele e o terceiro da Seleção em chute rasteiro dentro da área.

+ Técnico da Espanha aponta duas seleções favoritas para vencer a Copa do Mundo 2022



No início do segundo tempo, o Brasil transformou a vitória em goleada. Após lindo passe de Matheus Nascimento, Marcos Leonardo saiu na cara do gol e encobriu o goleiro. Nos últimos minutos, o Brasil ainda marcou mais três vezes. Kayky chutou colocado e fez aos 36′ após assistência de letra de Marcos Leonardo.

+ Pogba, Bale… Listamos 15 medalhões que vão trocar de clube, mas estão sem destino certo



Dois minutos do quinto, o Brasil chegou ao sexto gol, de novo com ele, Marcos Leonardo. O atacante do Santos recebeu cruzamento da esquerda e, sozinho, colocou no canto do goleiro. Aos 40′, Jader recebeu na área e completou a goleada, com chute rasteiro no canto. O objetivo agora é o Sul-Americano Sub-20 e a Mundial da categoria, no ano que vem.

E MAIS:

E MAIS: