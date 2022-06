Marcos Leonardo marca, e Santos vence o Juventude de virada pelo Brasileirão Atacante saiu do banco para decidir o triunfo do Peixe fora de casa

O jejum acabou. O Santos bateu o Juventude por 2 a 1, de virada, na noite desta terça-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou com um jejum de seis jogos sem vitória na competição. Foi a primeira vitória do Peixe como visitante na competição.





Os gols do Peixe foram marcados por Eduardo Bauermann e Marcos Leonardo. Com o resultado, o Santos subiu para a sexta colocação na classificação, com 17 pontos ganhos. Na próxima rodada, sábado, a equipe comandada por Fabián Bustos recebe o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

O JOGO

A primeira grande chance do jogo foi do Juventude. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio da direita, Ricardo Bueno subiu sozinho quase na pequena área, mas cabeceou mal e mandou longe do gol de João Paulo.

Na segunda chance, Ricardo Bueno não perdoou. Aos 25 minutos, o meia Chico cruzou da direita, Bueno apareceu entre os zagueiros e cabeceou para o chão para vencer o goleiro João Paulo e abrir o placar.

O Santos teve a primeira chance aos 34 minutos. Felipe Jonatan recebeu na esquerda e cruzou,l Rwan Seco desviou de cabeça e o goleiro César mandou para escanteio. Aos 38, Zanocelo chutou de fora da área e o goleiro César mandou para escanteio.

Nos acréscimos do primeiro tempo, após recomendação do árbitro de vídeo, Rodolpho Toski Marques expulsou o volante Yuri, ex-Santos, por entrada dura em Jhojan Julio.

O Santos voltou para o segundo tempo com Bruno Oliveira na vaga de Auro e fazendo pressão no Juventude. O gol de empate saiu logo aos 11 minutos. Jhojan Julio cobrou falta da esquerda e Eduardo Bauermann se antecipou aos defensores para desviar de cabeça para o gol.

Com um jogador a menos, o Juventude passou apenas a se defender e o Santos tomou conta do jogo, mas abusou dos cruzamentos para a área. Quando colocou a bola no chão, o Peixe fez o gol da virada. Aos 31 minutos, em contra-ataque, Ângelo deu bom passe para Marcos Leonardo, que chutou no canto esquerdo de César e marcou o segundo gol santista na partida, o sexto dele no Campeonato Brasileiro.

JUVENTUDE 1 X 2 SANTOS

Data e hora: 14 de junho de 2023, às 21h30

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Árbitros assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Gols: Ricardo Bueno, 25’/1ºT (1-0), Eduardo Bauermann, 11’/2ºT (1-1), Marcos Leonardo, 31’/2ºT (1-2)

Cartões amarelo: Auro e Rodrigo Fernández (SAN) e Paulinho Mocelin (JUV)

Cartões vermelhos: Yuri (JUV)

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares (Óscar Ruiz, aos 36’/2ºT), Thalisson Rafael Forster e William Matheus; Yuri Lima, Jadson, Chico (Paulinho Mocelin, aos 15’/2ºT) e Capixaba (Paulo Henrique, aos 15’/2ºT); Ricardo Bueno (Vitor Gabriel, aos 25’/2ºT) e Isidro Pitta (Darlan, no intervalo). Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: João Paulo, Auro (Bruno Oliveira, no intervalo), Maicon (Velázquez, aos 15’/1ºT), Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo (Ângelo, aos 24’/2ºT), Ricardo Goulart (Marcos Leonardo, aos 18’/2ºT)e Jhojan Julio; Rwan Seco (Angulo, aos 24’/2ºT) e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos