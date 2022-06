Marcos Leonardo é eleito craque da nona rodada do Brasileirão Atacante do Santos marcou dois gols no duelo diante do Athletico-PR e venceu enquete promovida pelo LANCE!

O Santos empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR no último sábado (4), na Arena da Baixada, pela nona rodada do Brasileirão, e teve Marcos Leonardo como destaque. O atacante marcou os dois gols do Peixe e foi eleito craque da rodada em enquete feita pelo LANCE!, com 55% dos votos.





GALERIA

> Tem torcedor nervoso? Veja os memes do sorteio das oitavas da Copa do Brasil

Os concorrentes do centroavante de 19 anos foram Gustavo Mantuan (17%), do Corinthians, Zé Welison (15%), jogador do Fortaleza, e Pedro Raul (14%), do Goiás.

Mantuan marcou o gol da vitória do Timão sobre o Atlético-GO, jogo que rendeu a liderança para o Corinthans, enquanto Zé Welison fez boa partida no triunfo do Leão do Pici sobre o Flamengo, em pleno Maracanã. Pedro Raul, o último colocado na enquete, balançou as redes duas vezes na vitória do Goiás diante do Botafogo por 2 a 1.

E MAIS: