Marcos Leonardo agradece elenco do Santos por adaptação no profissional

O jovem Marcos Leonardo voltou a fazer a diferença no Santos na noite deste sábado. Ele entrou no segundo tempo e marcou um dos gols na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0, na Vila Belmiro. Assim, ajudou a equipe paulista a seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

“Queria agradecer à comissão técnica e ao elenco todo, o grupo todo, que me ajuda a crescer cada vez mais. Ainda mais porque esse é o meu primeiro ano de profissional. Graças a Deus me adaptei bem”, comentou o jogador de apenas 17 anos, na saída do gramado. Marcos Leonardo faz seu primeiro ano como profissional.

Como aconteceu no jogo anterior, no empate com o Atlético-GO, o jovem atacante entrou no segundo tempo e deixou sua marca. Agora soma três gols no Brasileirão e quatro como profissional. Ele também havia balançado as redes contra o Goiás e o Defensa y Justícia, pela Libertadores.

O triunfo deste sábado deixou o Santos na oitava colocação da tabela, com 50 pontos. Assim, a equipe está dentro da zona de classificação à Libertadores. Isso porque o G6 vai virar G8 por causa do título do Palmeiras na competição sul-americana e também porque o rival paulista vai decidir a Copa do Brasil, que também rende vaga, contra o Grêmio. E os dois finalistas estão à frente do Santos na tabela.

“A gente sabia que hoje ia ser um jogo difícil, pegado. Graças a Deus conseguimos uma vitória, que é importante no passo a passo em busca da Libertadores deste ano”, disse Marcos Leonardo, ao fim do jogo que decretou o rebaixamento do Coritiba à Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja também