Marcos Leonardo admite baixa produção do Santos, mas prevê melhora no domingo

Depois de 30 minutos bem jogados no primeiro tempo, o Santos voltou a decepcionar seus torcedores, ao só empatar, por 1 a 1, nesta quinta-feira, com o São Bernardo, na Vila Belmiro, onde a equipe do técnico Carille ainda não venceu nesta edição do Campeonato Paulista. O atacante Marcos Leonardo, autor do gol santista, reconheceu a queda do time, principalmente na etapa final.

“Fizemos um segundo tempo muito abaixo do esperado, ainda mais na Vila. É colocar a cabeça no travesseiro, conversar e nos preparar para o próximo jogo na Vila”, afirmou o jovem, que marcou pela terceira vez na competição estadual.

Poupado pelas vaias ao final do jogo – direcionadas quase que totalmente a Carille -, Marcos Leonardo aposta em um Santos mais equilibrado já no duelo de domingo, frente ao Ituano, mais uma vez em casa. “Vamos melhorar e trabalhar. Tenho certeza que vamos melhorar ainda mais com o apoio da torcida.”

O Santos é apenas o terceiro colocado do Grupo D, com seis pontos ganhos, atrás do Red Bull Bragantino (dez pontos) e Ponte Preta (sete). A equipe santista só está à frente na chave do Santo André, que acumula cinco pontos.

