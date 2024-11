Marcos isenta arbitragem por derrota do Palmeiras: ‘Elenco do Botafogo está melhor que o nosso’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2024 - 0:29 Para compartilhar:

Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos minimizou as polêmicas de arbitragem na vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Palmeiras pela 36ª rodada do Brasileirão. O resultado recolocou os cariocas na liderança, ultrapassando o time alviverde.

“Não vou me apegar a detalhes aqui. Isso acontece no futebol e não temos que ficar nos apegando a isso não. Tivemos algumas chances, erramos. Temos que admitir, sei que é difícil, no momento o time do Botafogo, o elenco do Botafogo está melhor que o nosso. É o time que está jogando melhor no campeonato”, disse.

Triste com o resultado, Marcos ponderou que o Palmeiras tentou acreditar na vitória nesta terça-feira ao contar com a força da torcida em casa, mas que isso não foi suficiente. Entretanto, o ídolo palmeirense ainda não desistiu do sonho do título.

“Admitindo que o elenco do Botafogo hoje mereça mais. Mas não acabou ainda. Vamos ver o que acontece para frente”, concluiu, enquanto elogiava o zagueiro Barboza, do Botafogo.

O Botafogo abriu o placar com gol de Gregore. O lance foi originado em um escanteio marcado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, depois que Marcos Rocha dividiu com o botafoguense, que foi o último a tocar na bola.

Outro ponto questionável é a expulsão de Marcos Rocha, já na segunda etapa. Antes de uma cobrança de escanteio, ele foi empurrado por Igor Jesus. Ao tentar tirar o braço do adversário de perto de si, o lateral atingiu o rosto do centroavante. Wilton Pereira Sampaio inicialmente deu amarelo apenas para o palmeirense. Depois, foi ao VAR, tirou o cartão e aplicou o vermelho.

Pouco tempo depois, os palmeirenses reclamaram da não marcação de um pênalti em Estêvao. O garoto fez fila e invadiu a área até ser derrubado após dividida com Marçal. Wilton mandou seguir.

O Palmeiras volta a campo dia 4, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Botafogo decide a Libertadores no sábado contra o Atlético-MG.