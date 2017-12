Marcos Harter promete procurar Emilly quando sair de ‘A Fazenda’

Um dos finalistas de A Fazenda – Nova chance, Marcos Harter protagonizou uma cena que estranhou muitos telespectadores no episódio que foi ao ar nesta terça-feira, 5. Ele gritou o nome de Emilly Araújo algumas vezes e deu alguns recados para a ex-companheira de reality show.

O peão brincava com bolhas de sabão quando começou a falar coisas em voz alta, dando a entender que estava passando uma mensagem a Emilly. “Emilly! Era para a gente ter feito isso junto!”, disse.

Em seguida, mencionou os oito meses desde que aconteceu sua expulsão do Big Brother Brasil 17 e fez uma acusação: “Você podia ter ficado com os dois, mas preferiu só o prêmio”.

Foi então que ele deus sinais de que vai procurar Emilly para conversar quando acabar sua participação em A Fazenda. “Quando eu sair daqui, vou cumprir minha promessa. Se você quiser, eu vou conversar com você. Eu estou quase pronto”.

Internautas mais atentos notaram que ele disse tudo isso enquanto brincava com bolhas de sabão, gesto que já fizera com Emilly no BBB.

Tudo foi veiculado no mesmo episódio em que os participantes se despediam dos animais da fazenda. Na ocasião, Marcos chegou a chamar um dos porcos de Boninho. Além disso, um vídeo que circula na internet permite ouvir o participante dirigindo ofensas ao diretor do BBB durante o mesmo episódio.

Harter foi expulso da 17ª edição do Big Brother Brasil por indício de agressão à sua namorada dentro do programa, Emilly Araújo.