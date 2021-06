Marcos Guilherme revela se sentir à vontade para jogar na meia Jogador já fez sua estreia pelo Peixe e é até o momento o principal reforço do clube

O meia-atacante Marcos Guilherme foi apresentado oficialmente como reforço do Peixe para a temporada na tarde desta sexta-feira, em entrevista coletiva. O jogador, que é até esse momento o nome mais famoso das contratações do clube, estreou com a camisa alvinegra na derrota para o Bahia, no Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro, e participou da vitória sobre o Cianorte por 2 a 0, no Paraná, pela Copa do Brasil.

Contratado junto ao Internacional, Marcos Guilherme falou sobre a posição que se sente mais a vontade para atuar.

“No Athletico-PR eu iniciei como meia central, joguei 2/3 anos ali como meia até na Seleção Sub-20. Depois fui pegando mais velocidade, caindo pelos lados, tanto na direita como na esquerda. Já atuei até de segundo atacante. No Internacional só joguei como extremo, mas por ter jogado no meio é uma posição que gosto e me sinto à vontade. Onde eu for escalado a minha ideia é ajudar o Santos da melhor maneira possível tanto quanto extremo, meia ou até como segundo atacante. O Diniz, mais do que ninguém, vai conseguir extrair o melhor do meu futebol”, disse o atleta.

Aos 25 anos, o jogador chega por empréstimo do Internacional até 30 de junho de 2022. Com a camisa do time gaúcho, Marcos Guilherme fez 42 jogos, somando dois gols, quatro assistências e 32 passes decisivos. Além do Inter, ele também vestiu as camisas de Al-Wehda, da Arábia Saudita, São Paulo, Dinamo Zagreb, da Croácia, e Athletico Paranaense.

