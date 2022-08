Marcos Guilherme pede atenção ao São Paulo no Brasileirão: ‘Se deixar nos finalmentes, vamos se complicar’

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 1:02 Compartilhe

Segundo o atacante Marcos Guilherme, o São Paulo precisa ligar o ‘sinal de alerta’ no Brasileirão. O time sofreu a quinta derrota no torneio, desta vez para o Flamengo, neste sábado (6), pelo placar de 2 a 0, no Morumbi. Além disso, o Tricolor não vence uma partida no campeonato há seis jogos e tem 26 pontos, seis a mais que o Cuiabá, 17º colocado.

– A gente tem se cobrado. O Brasileiro é um campeonato extremamente difícil e se começar a deixar para os finalmentes, a gente vai se complicar. O Rogério (Ceni) sempre fala que o Brasileiro é um dos nossos objetivos. Infelizmente estamos nesse tempo sem vencer e precisamos focar – avaliou o camisa 95.

Durante a partida deste sábado, Marcos Guilherme teve uma das chances de gol mais claras do São Paulo. Porém, na arrancada que ficou frente a frente com o goleiro Santos, do Flamengo, o atacante sentiu câimbras na perna e acabou finalizando fraco.

– Foi na hora que eu dei o pique. Na hora que chutei, a perna já estava dura. Tanto tempo para dar câimbra, vai dar bem nessa hora. Fazia muito tempo que não jogava 90 minutos, dei o meu melhor. Infelizmente o gol não saiu, não consegui concluir – contou.

O atacante costuma jogar pelas pontas do ataque, mas foi escalado por Rogério Ceni como um ‘falso 9’. A ideia era explorar as costas dos zagueiros do Flamengo.

– A ideia não era cruzamento, era fazer o ‘facão’ nas costas dos zagueiros. Tentei a todo momento. Algumas bolas entraram, outras não. A equipe deu seu melhor – explicou

Assim como o goleiro Felipe Alves também afirmou, Marcos Guilherme reforçou que o jogo da próxima quarta-feira (10) , contra o Ceará, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, ‘é uma final’.

O Tricolor viaja para Fortaleza com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, no Morumbi, por 1 a 0. Pelo Brasileirão, o adversário do São Paulo será o Red Bull Bragantino no próximo domingo.

Marcos Guilherme sentiu cãimbras durante duelo com o Flamengo (Foto: Divulgação / São Paulo)