Marcos Guilherme exalta o protocolo de treino do Internacional Apesar dos casos de COVID-19, o atacante se diz seguro dentro do Colorado

Nesta semana, o Internacional confirmou que quatro atletas testaram positivo nos exames da COVID-19 e ligou o sinal de alerta no restante do elenco, mas a diretoria mantém os trabalhos diários no CT Parque Gigante.

Apesar do fato ocorrido, o atacante Marcos Guilherme confia na prevenção do Colorado e acredita que o ambiente é seguro.

‘O controle é importantíssimo, nos dá segurança de seguir trabalhando e mantermos nossas famílias seguras. Levamos essa segurança pra eles, sabendo que os protocolos estão sendo seguidos’, afirmou.

Com a indefinição do Gauchão e outros torneios nacionais e continentais, o Internacional não tem previsão de quando irá disputar o próximo jogo oficial. A última vez que o Colorado entrou em campo foi no dia 15 de março.

