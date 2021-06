Marcos Guilherme deve ganhar primeira chance como titular Com lesão de Lucas Braga, meia-atacante deve atuar na frente com Kaio Jorge e Marinho

Antes de encarar sábado o Ceará, na Vila Belmiro, o Santos treinou pela última vez nesta sexta-feira no CT Rei Pelé. Após perder na estreia do Brasileirão para o Bahia, no Pituaçu, o Peixe sonha com a primeira vitória na competição. E por isso a equipe seguirá no ataque.

Sem Lucas Braga, lesionado, Fernando Diniz deve mandar a campo o recém-contratado Marcos Guilherme. Kaiky, que perdeu a vaga no meio da semana no duelo contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, deve seguir no banco. A duvida maior na escalação está no gol santista, se o treinador vai manter John ou voltará com João Paulo.

O provável Peixe para o duelo deve ter a seguinte escalação: John (João Paulo); Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho.

O zagueiro Danilo Boza, contratado essa semana, apareceu no BID e já pode estrear pelo clube. O jogador deve marcar presença no banco de reservas. Já o meio-campo Vinícius Zanocelo, anunciado no início da noite desta sexta-feira, não está no BID e por isso não pode atuar.

