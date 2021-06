Marcos Guilherme considera injusto revés do Santos no Maracanã: ‘Estou indignado’

Marcos Guilherme saiu do gramado do Maracanã inconformado com a derrota do Santos por 1 a 0 para o Fluminense na noite desta quinta-feira. Para o meia-atacante santista, o resultado no duelo da quarta rodada do Brasileirão foi injusto. A equipe paulista, em sua visão, não merecia ter perdido, considerando o que apresentou em campo.

“É difícil até falar. Estou indignado de perder um jogo desse. Fomos melhores, mas não fizemos o gol. Mas é aquilo, quem não faz está sujeito a tomar”, opinou Marcos Guilherme sobre a partida, vencida pelo Fluminense com gol do veterano Nenê, que completou 100 partidas pelo time carioca.

Marcos Guilherme fez a avaliação de que a má pontaria do Santos e a boa atuação do goleiro Marcos Felipe foram determinantes para o time paulista não ter saído do Maracanã com um resultado melhor nesta noite.

“Quero estacar o goleiro deles que fez uma grande partida. O jogo estava na nossa mão, mas infelizmente acabamos perdendo”, disse o meia-atacante, titular mais uma vez sob o comando de Fernando Diniz.

O Santos vem de dois jogos sem vencer e terá pela frente um clássico para tentar a reabilitação no Brasileirão. Domingo, às 18h15, enfrenta o São Paulo, pela quinta rodada do campeonato.

Veja também