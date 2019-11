Marcos Felipe treina na vaga de Muriel e poderá ser titular do Flu no sábado

O goleiro Marcos Felipe foi escalado no lugar do operado Muriel em um treino tático comandado pelo técnico Marcão nesta quinta-feira e poderá ser confirmado como titular do Fluminense no jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem de 23 anos acabou levando a melhor sobre Agenor na disputa para substituir Muriel, que sofreu uma fratura na mão esquerda no primeiro tempo do jogo em que o time carioca foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, no último domingo, em Porto Alegre, pela última jornada da competição nacional.

A fratura, ocorrida no primeiro metacarpo da mão esquerda, só foi confirmada na terça-feira, após a reapresentação dos jogadores aos treinos no CT Pedro Antônio. Após o goleiro relatar dores na mão, exames constataram o problema mais sério, que deixará o atleta afastado dos gramados até o final do ano. Ele foi submetido a uma cirurgia já na noite de terça.

Muriel, exibindo a mão esquerda enfaixada, foi ao clube nesta quinta-feira para rever os companheiros de time e para transmitir apoio e confiança nesta fase em que o Fluminense está na luta para se livrar do rebaixamento no Brasileirão – ocupa hoje a 17ª posição, com 34 pontos, encabeçando a zona de risco da tabela.

Agenor era visto como reserva imediato de Muriel, mas Marcos Felipe acabou sendo escalado como titular no treino desta quinta-feira, no qual o técnico Marcão também promoveu o retorno de Paulo Henrique Ganso ao time titular. O meio-campista foi poupado do jogo contra o Inter e foi escalado no lugar de Nenê, titular da equipe no duelo em Porto Alegre. Outra novidade na escalação foi a presença de Orinho na lateral esquerda como substituto de Caio Henrique, que está com a seleção brasileira pré-olímpica que disputa um torneio amistoso na Espanha.

Assim, uma provável escalação do Fluminense para o jogo deste sábado é a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Orinho; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Yony González e Marcos Paulo.