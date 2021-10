Marcos Felipe projeta clássico e convoca torcida do Fluminense: ‘Nosso 12º jogador’ Goleiro celebrou boa atuação contra o Athletico-PR, elogiou trabalho de Marcão e destacou que presença da torcida é essencial no Fla-Flu 435

Após vencer o Athletico-PR, o Fluminense se prepara para o último clássico do ano, contra o Flamengo. Na concentração para o jogo, válido pela 28ª rodada do Brasileiro, o goleiro Marcos Felipe comentou seu desempenho e projetou a reta final da competição.

– A gente sabe que todos os jogadores pensam em ter regularidade e a gente está sempre buscando isso. Essa vitória foi muito importante para a sequência do campeonato, para nossos objetivos. E assim vamos todos os jogos, lutando para conquistar aquilo para que trabalhamos o ano inteiro e para dar alegria ao torcedor, que merece. Queremos fechar bem o ano e essas vitórias são muito importantes – disse o goleiro.

Na última partida, Marcos Felipe foi eleito para a ‘Seleção da Rodada’ pelas grandes defesas na Arena da Baixada. Para o arqueiro, os méritos são divididos com Marcão, que tem trabalhado o início das jogadas.

– O Marcão tem dado ênfase nessa construção, na saída de bola, pois é muito importante quebrar a primeira linha do adversário. E graças a Deus e ao trabalho desenvolvido isso tem acontecido para concluir essa boa saída de bola em gols. E que a gente possa melhorar a cada partida.

Marcos Felipe também aproveitou para projetar o Fla-Flu 435, neste domingo, às 19h, no Maracanã. O goleiro destacou que a equipe está pronta para ditar o ritmo do jogo e convocou a torcida.



– Todo jogo é importante, mas quando se trata de clássico a gente sabe que é diferente, que tem a rivalidade, tem uma pressão maior também. Nós vamos entrar concentrados e respeitando o adversário. A gente sabe da qualidade que eles têm, mas vamos tentar propor jogo também, colocar nossa qualidade em campo, a construção ofensiva e tudo aquilo que a gente vem trabalhando durante a semana para sair com o resultado positivo. A torcida é nosso 12º jogador, e ela estar lá com a gente nos apoiando vai ser muito importante.

