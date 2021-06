Marcos Felipe assina renovação com o Fluminense até dezembro de 2023 Goleiro já estava com o acordo encaminhado desde o início do mês e vem sendo o titular absoluto da posição nesta temporada

A espera acabou. O goleiro Marcos Felipe assinou, nesta terça-feira, a renovação de contrato com o Fluminense. O novo vínculo é válido até dezembro de 2023 e já estava encaminhado desde o início do mês. O anterior ia até julho de 2022. Aos 26 anos, ele vem sendo o titular absoluto desde o fim do ano passado e atuou em quase todas as partidas da atual temporada. A notícia foi dada por seu empresário, Evandro Ferreira, na conta do Instagram.

O arqueiro foi um dos atletas do time principal que abriu mão de mais dias de férias para estrear já na terceira rodada do Estadual, junto a Roger Machado. Desde então, esteve em todas as partidas disputadas pelo Flu, mesmo quando o time era todo reserva. Apesar das falhas na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, o arqueiro fez milagres em outros momentos, recebeu um voto de confiança e aumento salarial.

Com o sonho de ser ídolo do Flu, Marcos Felipe sempre manifestou o desejo de ficar e construir sua história. Vivendo o melhor momento da carreira, o goleiro estreou na equipe principal em 2016. Até o fim de 2019 era apenas a terceira opção do Fluminense. No total, soma 54 partidas oficiais como profissional, sendo 52 como titular. Ele chegou a ter uma passagem pelo Macaé em 2015, mas, exceto por este momento, sempre vestiu a camisa do Tricolor.

Do elenco principal, Caio Paulista, Jefté, Gabriel Teixeira e Yago Felipe já renovaram neste ano. Hudson também estendeu o contrato de empréstimo, mas está lesionado e pode nem entrar mais em campo pelo Tricolor carioca.

