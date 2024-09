Marcos do Val diz que teme ser assassinado e afirma que Moraes “será preso em dois anos”

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2024 - 11:31 Para compartilhar:

Com as contas bancárias bloqueadas por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e morando no Senado por escolha própria, o senador Marcos do Val disse achar provável que seja assassinado porque, na avaliação dele, “sabe demais”. O deputado, que não apresentou provas e que já alegou em outras ocasiões que pode ser alvo de atentado, não disse quem estaria interessado em sua morte.

“Nos bastidores do crime, sou o próximo PC Farias [tesoureiro da campanha de Collor que foi morto em 1996]. É muito provável que serei assassinado”, declarou em entrevista ao Poder 360.

Alexandre de Moraes

O senador também afirmou mais uma vez ser perseguido por Moraes, a quem classificou como dotado por “problemas mentais”. O ministro foi o responsável por ordenar o bloqueio das redes sociais e das contas bancárias de Do Val por suspeitas de obstrução à Justiça após realizar publicações em redes sociais em que expõe Fábio Schor, delegado da Polícia Federal que cuida das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apoiador de Trump, o senador diz ter contato com o senador republicano dos Estados Unidos Marco Rubio, e cravou que, caso Trump vença Kamala Harris nas eleições presidenciais do país, Moraes será preso “em até dois anos”.

“Quando ainda presidente, Trump já tinha autorizado o Pentágono a liberar US$ 5 bilhões para reformar Guantánamo e criar duas Cortes: uma para direitos humanos e outra para o terrorismo”, disse do Val.