Marcos defende Copa América no Brasil e acusa Globo de ‘gritaria’ por exclusividade de transmissão do SBT ídolo do Palmeiras ironizou o posicionamento da emissora e questionou a continuidade das transmissões de campeonatos nacionais e regionais exibidos pela Globo

Após a Conmebol anunciar o Brasil como nova sede da Copa América, nesta segunda-feira, a ação do governo federal repercutiu negativamente entre torcedores, jornalistas e políticos. Entretanto, o ídolo palmeirense Marcos saiu em defesa da realização da competição e questionou as intenções da Globo. Ele publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram ironizando a emissora.

Segundo o ex-goleiro, a Globo estaria promovendo uma “gritaria global” para impedir que a Copa América seja jogada no Brasil por interesses comerciais. Recentemente o SBT adquiriu os direitos televisivos da competição sul-americana. Além disso, questiona a continuidade das transmissões de campeonatos regionais e nacionais pela rede.

– Copa América com transmissão do SBT no Brasil não pode, gritaria global, mas os campeonatos com transmissões da Globo não tão acontecendo aí, na nossa cara? Comentaristas, não menosprezem nossa inteligência! – escreveu Marcos.

Após anúncio da Conmebol, o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, oficializou nesta segunda-feira o requerimento para convocação de Rogério Caboclo, presidente da CBF, para depor na comissão.

