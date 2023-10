Marcos Caruso diz que quase foi atropelado por ciclista: ‘Gesto foi de erguer o dedo médio’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 21:00 Compartilhe

O ator Marcos Caruso, de 71 anos, revelou que quase foi atropelado por um ciclista na última quinta-feira, 12, enquanto caminhava em uma avenida no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

Em um desabafo nas redes sociais, Caruso disse que o homem era um entregador que estava pedalando na contramão. Segundo ele, o ciclista foi grosseiro após ouvir a reclamação do ator.

“Ao invés de acenar, num pedido de desculpas, o gesto foi de erguer o dedo médio ao ouvir minha reclamação”, disse o ator.

Ele continuou: “Não penso apenas em mim, mas em toda uma população que convive diariamente com ciclistas e motociclistas trafegando pela contramão nas ruas do Rio, sem que nenhuma atitude seja tomada”.

“E quanto aos turistas desavisados (sim, porque talvez as autoridades não se lembrem, o Rio ainda é uma cidade turística) a eles só me resta usar minhas duas mãos no gesto de ‘fazer o que?’”, completou.

Caruso mora em Ipanema com o companheiro, o auxiliar de enfermagem Marcos Paiva. Atualmente, o ator está em cartaz com a peça Intimidade Indecente, que estrela ao lado de Eliane Giardini.

