Marcos Caruso completa 6 anos de casado com enfermeiro e ganha declaração nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2024 - 11:17 Para compartilhar:

Marcos Caruso ganhou uma declaração de amor do marido, Marcos Paiva, nas redes sociais. Isso porque o casal completa 6 anos de união nesta quinta-feira, 18. O enfermeiro publicou em seu perfil no Instagram uma foto dos dois aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França, e teceu elogios ao ator na legenda da imagem.

“São seis anos de casados, bodas de açúcar. Que felicidade é comemorar a doçura do nosso amor. Há seis anos que compartilhamos a vida e todos os dias têm sido oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os dois. Ambos temos qualidades e defeitos, e, com o passar do tempo, aprendemos a amar e aceitar o outro tal qual é”, escreveu.

Caruso e Paiva estão juntos desde 2018, mas só tornaram o relacionamento público em 2022. “Claro que não amo os seus defeitos, mas amo a forma como nos encaixamos perfeitamente e espero que juntos tenhamos uma vida perfeita, com altos e baixos e tudo aquilo a que tenhamos direito. Quero compartilhar toda a minha vida com você! Feliz Bodas de Açúcar”, completou.

Antes do atual relacionamento, Marcos Caruso teve quatro casamentos com mulheres. O mais longo foi com a atriz Jussara Freire, com quem ficou entre 1974 e 1994 e teve dois filhos, Mari e Caetano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Paiva (@marcosppaiva0)