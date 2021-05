Marcos Braz vai ouvir proposta por Gerson, mas afirma: ‘Tirar jogador do Flamengo é difícil’ Vice-presidente de futebol do Flamengo falou sobre o interesse de Olympique de Marseille, da França, no camisa 8 do Rubro-Negro

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, comentou o interesse do Olympique de Marseille, da França, no meia Gerson, que foi alvo de uma oferta do clube na última semana. De acordo com o dirigente, o futuro do camisa 8 deve ser definido até terça, quando a direção se reunirá com os interessados. Contudo, Braz afirmou que não será fácil tirar o Coringa do Rubro-Negro.

– Na segunda, na terça, talvez a gente ajuste algumas coisas para conversar com as pessoas. Ele já sabe do tamanho do Flamengo. Tirar jogador do Flamengo é difícil. Contratar o Gerson não foi fácil, não – afirmou Marcos Braz, à Rádio Globo, antes de completar:

– Até por educação, eu e Bruno devemos conversar com as pessoas de outros clubes, da Europa, do mundo inteiro. O Flamengo é assim no mercado. Vamos escutar propostas quantas vezes precisarmos. É um dever nosso.

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, também falou brevemente sobre o assunto.

– (Gerson) Ele fez muita força para vir para cá. O pai dele também. Os dois ajudaram muito. E ele conquistou muita coisa aqui.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também