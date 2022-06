Marcos Braz responde político nas redes sociais após polêmica envolvendo o Maracanã Tarcísio Motta afirmou que o estádio é de todas as torcidas, e o vice-presidente do Flamengo fez questão de rebater

A polêmica do Maracanã agitou as redes sociais na tarde deste sábado. Tarcísio Motta, pré-candidato a deputado federal, fez uma publicação afirmando que o estádio é de todas as torcidas. Contrariado, Marcos Braz fez questão de responder o político.





– O Maracanã é público! Foi construído e reformado (várias vezes) com dinheiro público! Sua concessão não pode contrariar os interesses do conjunto dos cidadãos. A negativa do consórcio é sem fundamento, absurda e NOS FEZ ACIONAR O MP. O Maraca é de todas as torcidas – publicou Tarcísio no Twitter.

– Quando é para pagar despesas de manutenção, não é – respondeu o vice-presidente do Flamengo.

A polêmica começou após o Vasco entrar com um pedido para alugar o Maracanã no dia 3 de julho, contra o Sport, em partida válida pela Série B. Liderado por Flamengo e Fluminense, o consórcio do estádio negou a solicitação.

A decisão dos clubes gerou uma enorme repercussão, e o Governo do Estado resolveu entrar no circuito. A novela do estádio vem dividindo opiniões, e promete ganhar novos capítulos nos próximos dias.

