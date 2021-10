Marcos Braz publica vídeo de coordenador da Seleção Brasileira e ironiza: ‘Futebol agradece’ Dirigente do Flamengo relembrou fala de Juninho afirmando que mudaria o calendário para não prejudicar clubes que perderam atletas para a Seleção

Vice-presidente de futebol de Flamengo, Marcos Braz foi às redes sociais nesta sexta-feira e ironizou a decisão da CBF de não adiar partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil nas datas Fifa de outubro. O dirigente publicou um vídeo do coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, dizendo que a Confederação iria pausar o calendário para não prejudicar os clubes que perderam atletas para a convocação.

– Nós já conversamos com Manoel Flores, que é o diretor de competições, que pediu para deixar um recado e dizer que hoje mesmo será publicado um ajuste no calendário. Exatamente para que evite esses conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados – diz Juninho Paulista no vídeo compartilhado por Marcos Braz.

O dirigente legendou o vídeo escrevendo apenas “o futebol agradece”, ironizando a decisão final da CBF de não adiar partidas do calendário nacional nas datas Fifa de outubro.

Veja abaixo a publicação original de Marcos Braz.

