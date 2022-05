Marcopolo registra lucro líquido de R$ 98 mi no 1º trimestre, revertendo prejuízo

A Marcopolo reverteu o prejuízo de R$ 14,7 milhões do primeiro trimestre do ano passado em lucro de R$ 98 milhões no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o balanço da companhia divulgado nesta segunda-feira, 2.





O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 51,3 milhões, uma alta de 118,4% em relação aos R$ 23,5 milhões do primeiro trimestre de 2021.

A margem Ebitda passou de 2,8% nos três primeiros meses de 2021 para 5,4% no mesmo período deste ano.

A receita líquida somou R$ 958,6 milhões, um avanço de 14,9% em relação aos três primeiros meses do ano passado.

Já o endividamento financeiro líquido totalizava R$ 1,065 bilhão em 31 de março de 2022. Desse total, R$ 477,3 milhões eram provenientes do segmento financeiro (Banco Moneo) e R$ 587,9 milhões do segmento industrial.