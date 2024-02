Marcopolo diz que BlackRock elevou participação para 5,223% em açoes preferenciais na companhia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2024 - 11:45 Para compartilhar:

A Marcopolo informou nesta terça-feira, 13, por meio de comunicado ao mercado, que a participação agregada da BlackRock na companhia ultrapassou os 5% das ações preferenciais.

No comunicado, foi detalhado que as participações societárias detidas pela BlackRock passaram a ser de 31.614.501 ações preferenciais (PNs), representando aproximadamente 5,223% do total das PNs da companhia, e 9.950.301 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira. Isso representa 1,643% do total de ações preferenciais emitidas pela empresa.

