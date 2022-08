Marco Mattoli, sambista fundador do Clube do Balanço, morre aos 57 anos

Da Redação 07/08/2022 - 19:11 Compartilhe

Morreu neste domingo (7), o músico paulistano Marco Matolli. O líder e fundador do Clube do Balanço, um dos grupos mais importantes do revival do samba-rock nos anos 2000, tinha 57 anos.

De acordo com informações do iG, ele não resistiu a um segundo infarto, duas semanas após o primeiro, que o obrigou a sofrer uma cirurgia para colocação de quatro pontes de safena. O velório do artista acontece esta segunda-feira, em local a ser confirmado.

Em 1990, Mattoli começou na música fundando o grupo Os Guanabaras, que lançou álbum em 1993. Quatro anos depois, ele lançou um álbum solo para o mercado japonês, “Balanço bom é coisa rara”. Em 1999, o músico fundou a banda Clube do Balanço, com o objetivo de reviver o samba-rock.

Em 2001, o grupo lançou o álbum “Swing & samba-rock”, de clássicos do gênero, com a participação de Paula Lima, Ivo Meirelles, Seu Jorge e os irmãos Wilson Simoninha e Max de Castro, Marku Ribas, Bebeto, Luís Vagner e Erasmo Carlos. O Clube do Balanço ainda lançaria outros quatro álbuns, sendo o mais recente deles “Balanço na quebrada”, de 2019.