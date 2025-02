Marco Luque retorna aos palcos com releitura de personagens icônicos

Marco Luque promete movimentar a cidade de São Paulo com o show ‘É Disso Que Eu Tô Falando’, que reunirá os quatro personagens mais marcantes do humorista, são eles: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente.

A apresentação está marcada para o dia 27 de fevereiro, às 20h. A classificação é 14 anos.

A comédia, que tem criação e direção de Marco Luque e Guilherme Rocha, promete surpreender o público com uma narrativa inusitada com os personagens que refletem a cultura e o cotidiano do brasileiro.

“Cada um dos personagens tem a sua personalidade e modo de ver o mundo e muitas pessoas podem se identificar e se divertir”, comenta Marco Luque.

Carreira de Marco Luque

A versatilidade do humorista e ator Marco Luque comprovada através de suas escolhas de carreira como a sua atuação na bancada do CQC (TV Band), no quadro fixo no Altas Horas (TV Globo), na série Nova Escolinha do Professor Raimundo (2017 e 2018).

No cinema, o artista acumula trabalho em produções, como “O Homem Perfeito”(2018), “Passagrana” (2023) e “Stand-up – Minha vida é uma comédia” (2023).

Serviço

‘É Disso Que Eu Tô Falando’

Data: 27/02

Horário: 20h

Local: Teatro das Artes – Shopping Eldorado

Endereço: Av. Rebouças, 3970, Lj. 409

Tempo de duração do espetáculo: 1h e 20 min