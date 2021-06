Marco Aurélio comenta rusga com Gilmar Mendes no STF: ‘Ultrapassou todos os limites’

Próximo da aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF), no próximo dia 12 de julho, o ministro Marco Aurélio Melo foi o convidado do programa Conversa com Bial na última segunda-feira (28).

Na entrevista, o ministro relembrou sua trajetória no Judiciário e também não deixou de comentar o clima de inimizade com seu parceiro de Suprema Corte Gilmar Mendes.

Marco Aurélio ressaltou que só não tornou ainda mais pública a rusga com Mendes no intuito de “preservá-lo e a mim próprio”.

“Surgiu o descompasso porque eu penso que o ministro Gilmar ultrapassou todos os limites imagináveis na crítica ao meu desempenho”, resume.

“Não podia admitir a agressão sofrida e continuar convivendo simplesmente com ele”, completou o ministro.

