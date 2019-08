Márcio Kieling batiza filho no Recreio

Na tarde deste domingo, Márcio Kieling fez o batizado de seu filho, Lucas, no santuário Mãe Rainha, no Recreio. Uma amiga da coluna registrou o momento da chegada do ator com o herdeiro e com a mulher, Jacqueline Fernandez (veja foto abaixo). Márcio agendou a celebração para o mesmo dia em que seu primogênito faz seis meses de vida.

Marcio Kieling – Divulgação