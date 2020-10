Márcio Gomes conta que Globo não quis cobrir proposta salarial da CNN

Após 24 anos, Márcio Gomes se despediu da Rede Globo e acertou com a CNN Brasil. Em entrevista à Veja, o jornalista revelou que a emissora não quis cobrir a proposta feita pelo canal de notícias.

“Não tiveram interesse”, declarou Márcio. O valor do salário foi apurado pelo Notícias da TV, que afirma que o jornalista irá receber mais que R$ 100 mil por mês.

Ele também disse que assim que a CNN brasileira o chamou para conversar, ele avisou a Globo. Não iria negociar pelas costas, jogo limpo. Outras emissoras já haviam feito contato, mas nunca levei adiante. Dessa vez foi diferente”, disse o ex-correspondente internacional.

“A Globo passou a me ligar todos os dias com contraofertas, mas nenhuma delas foi suficiente. Eles não tiveram interesse em cobrir o salário oferecido”, confessou o apresentador.

A contratação de Márcio foi anunciada pela CNN na segunda-feira (29) e o canal também contratou Glória Vanique, ex-âncora do ‘Bom Dia São Paulo’.

“Participar de um projeto inovador no maior canal de notícias do mundo é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será um grande desafio na minha carreira”, declarou Márcio Gomes no comunicado enviado pela CNN Brasil.

