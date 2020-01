Márcio Garcia é cotado para substituir Luciano Huck, segundo site

Após ter nomes como Tiago Leifert e Rodrigo Faro para uma possível substituição de Luciano Huck no programa ‘Caldeirão do Huck’, da Globo, outro nome forte surgiu, com isso, essa dança das cadeiras pode acontecer devido Huck ser um forte concorrente a disputar à presidência do Brasil. Caso Huck assuma essa função tão importante e da qual precisa de total dedicação, ele terá que deixar o comando da atração, assim, precisando de um substituto fixo.

De acordo com o site NaTelinha, o nome de Márcio Garcia está sendo fortemente cotado para ficar no ligar do marido de Angélica, caso ele deixe o comando do Caldeirão.

Com um currículo extenso contendo diversos trabalhos na TV, atualmente Márcio apresenta nas tarde da Globo o programa dominical “Tamanho Família, que tem gerado bons resultados do Ibope da emissora global.