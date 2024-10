Marcio Garcia coloca mansão mais cara do Brasil à venda; veja os detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 10:37 Para compartilhar:

Marcio Garcia, de 54 anos, colocou à venda a mansão mais cara do Brasil por um valor à altura de seu títtulo. A propriedade, localizada no Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, pode ser adquirida por US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 250 milhões.

O apresentador anunciou a venda da casa nas redes sociais do presidente da Piquet Realty, Cristiano Piquet, responsável pelas negociações.

A residência do ator desbanca em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade anteriormente considerada a mais cara do Brasil – a casa de 2,5 mil metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon.

Cristiano detalhou o imóvel do artista, apontando todas as particularidades do imóvel, que foi construído em uma área de sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista para o mar e para Pedra da Gávea, onde as pessoas costumam fazer saltos de asa delta.

“A casa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Max, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para mini golfe. Ela tem sete suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, dois mil metros de área intima e muito mais. Dividida em três núcleos com entradas independentes e segurança total. Pela primeira vez no mercado por $ 50 milhões de dólares. A melhor casa do Rio de Janeiro”, anunciou Piquet no vídeo promocional.

