Márcio França questiona uso de câmeras em uniformes de policiais militares em SP

Pré-candidato ao governo de São Paulo, Márcio França (PSB) foi convidado do programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, nesta segunda-feira (20). Entre os temas abordados, o ex-governador comentou sobre a segurança pública.

França foi questionado sobre a instalação de câmeras que os policiais militares estão usando nas fardas atualmente. Ele até concorda com a utilização, mas deu uma outra proposta.





“Quando fui governador, despencou o índice de violência policial e não precisou de câmera para ninguém. É o jeito de tratar a polícia e o respeito que dá para as pessoas. O policial precisa de respeito. A maioria deles é de origem humilde, periféricas e que passam em um concurso”, disse Márcio.

O pré-candidato ainda fez questionou a decisão do ex-governador e rival político João Doria sobre o tema. Foi o político do PSDB, que deixou o governo estadual recentemente, que implantou a novidade nos uniformes do policiais militares. De acordo com França, foram gastos cerca de R$ 500 milhões com o equipamento.

“Um absurdo, apenas o Doria pode achar isso normal”, declarou.