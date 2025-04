Márcio França diz que quer disputar governo de SP em 2026 e aguarda aval de Lula

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), afirmou neste sábado, 26, que pretende disputar o governo de São Paulo em 2026. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), França disse que já comunicou internamente ao partido sua intenção de concorrer, mas que ainda aguarda o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As declarações foram feitas durante discurso no congresso estadual do PSB, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

“Claro que a gente faz parte de um governo federal hoje. Eu sou ministro e estou aguardando o presidente Lula, como ele enxerga o quadro. Ele ainda está fazendo os seus arranjos nacionais, mas tenho a impressão que caminha para um acordo”, disse.

Em outro momento do discurso, durante evento que teve como pano de fundo a eleição do novo diretório estadual do PSB, França voltou a falar sobre a disputa de 2026. “Olha, pré-candidato, de verdade, você tem um período, que é a partir do ano que vem. Mas o desejo de disputar a eleição eu tenho. Eu já comuniquei isso a todo mundo internamente no partido”, afirmou.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, França é considerado o nome mais provável para disputar o Executivo paulista pelo campo político do presidente Lula. Aliados do petista afirmam que uma eventual candidatura do pessebista foi bem recebida durante um jantar com deputados do PT em Brasília, realizado há cerca de um mês.

França tem se mostrado confiante e acredita que há chances de vitória, especialmente se o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), optar por disputar a Presidência da República. Nesse cenário, a oposição trabalha com a possibilidade de o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ser lançado como candidato governista ao Palácio dos Bandeirantes.

Com 61% de aprovação e 41% de avaliações como ótimo ou bom entre os paulistanos, segundo pesquisa Datafolha divulgada em 10 de abril, Tarcísio é considerado um adversário forte demais caso decida buscar a reeleição no Estado. Ainda assim, o cálculo feito pela oposição é que Lula precisará de um palanque robusto em São Paulo para vencer novamente a eleição nacional. Márcio França, por sua vez, estaria disposto a encarar a missão.

O levantamento do instituto também mostrou que o vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) é o nome mais forte da oposição contra Tarcísio e aparece em primeiro lugar num cenário sem o governador da disputa. Mas há dois empecilhos: a falta de sinalizações do desejo de Alckmin de concorrer e a sua eventual retirada da chapa presencial ser vista como um “desprestígio” ao seu nome e ao seu partido, fiéis a Lula, dentro do PSB.

Além de Alckmin e França, também participaram do evento outros nomes de peso do PSB, como o prefeito do Recife, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral.