Márcio Coelho é oficializado como novo técnico do Paraná

Menos de 24 horas após a saída de Gilmar Dal Pozzo, o Paraná encontrou o seu novo técnico. Trata-se de Márcio Coelho, que aceitou o convite de salvar o Tricolor do rebaixamento na Série B.

A negociação foi rápida. Após uma reunião da diretoria na noite da última terça-feira, o nome do comandante acabou indicado pelo executivo de futebol, Felipe Gil, que já havia trabalhado com Coelho no Figueira.

Assim que recebeu o convite, o treinador topou a oferta e já inicia o trabalho nesta quarta-feira, de olho no Náutico, adversário da próxima sexta-feira, pela 33ª rodada da Série B.

Agora, Márcio Coelho tem seis compromissos para salvar o Tricolor. O time se encontra na 18ª colocação, com 35 pontos.

