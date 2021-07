Marcinho exalta a força do elenco no Athletico Lateral-direito tem feito boas apresentações pelo Furacão e vibra com a competitividade do grupo

Uma das boas surpresas do Campeonato Brasileiro é o Athlletico. Com uma campanha regular neste início de torneio, a equipe aparece na vice-liderança, com 19 pontos.

Um dos ‘segredos’ é a competitividade dentro do elenco comandado pelo técnico Antônio Oliveira, que visa dar espaço para todos os atletas.

Em conversa com o portal do Furacão, o lateral-direito Marcinho explicou um pouco sobre a força do conjunto.

‘O conjunto do nosso time é muito forte. E isso é nosso ponto forte. Não me vejo como titular, assim como nenhum outro jogador do nosso time se vê como titular ou reserva. Temos várias competições para disputar. Várias competições importantes. E para figurarmos no topo delas, não podemos ter jogadores considerados titulares e reservas’, esclarece.

O próximo jogo do Athletico no Brasileirão é contra o Santos, na Vila Belmiro.

